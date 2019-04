Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) "Tuttlinger Kneipentour" aus polizeilicher Sicht ruhig und ohne nennenswerte Zwischenfälle

Tuttlingen (ots)

Die "Tuttlinger Kneipentour" in der Nacht von Samstag auf Sonntag ist aus polizeilicher Sicht ruhig und ohne nennenswerte Zwischenfälle verlaufen. Lediglich bei einer Streitigkeit eines alkoholisierten Pärchens an einem Gastbetrieb in der Stuttgarter Straße und bei einem kleineren Zwischenfall in einem Tanzclub mussten die eingesetzten Beamten eingreifen, so dass von einer aus polizeilicher Warte gelungenen "19. Kneipennacht" der nun im 10ten Jahr im Frühjahr und Herbst durchgeführten "Tuttlinger Kneipentour" gesprochen werden kann. Sämtliche teilnehmenden Gaststätten hielten sich an die Sperrzeitregelung, so dass sich nach Veranstaltungsende nur noch vereinzelt Personen in der Innenstadt aufhielten.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell