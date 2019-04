Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Abgestellter Mazda in der Liptinger Straße aufgebrochen und Geldbörse aus dem Handschuhfach entwendet

Tuttlingen (ots)

Am Samstagabend, im Zeitraum zwischen 20.00 Uhr und 22.40 Uhr, ist in der Liptinger Straße, etwa auf Höhe des Gebäudes Nummer 50, ein dort abgestelltes Auto der Marke Mazda aufgebrochen worden. Der unbekannte Täter schlug hierzu die Scheibe der Beifahrertüre ein, griff hindurch und öffnete auf der Suche nach Wertgegenständen das Handschuhfach. Hier wurde der Autoaufbrecher fündig und konnte eine Geldbörse mit knapp 10 Euro Münzgeld, diversen Ausweispapieren und Kreditkarten erbeuten. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) entgegen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei zum wiederholten Male darauf hin: lassen Sie möglichst keine Wertgegenstände in einem abgestellten Fahrzeug zurück.

