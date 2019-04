Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Vöhringen, Kreisstraße 5502) 12.000 Euro Schaden nach Auffahrunfall am Ortseingang Vöhringen

Vöhringen, Kreisstraße 5502 (ots)

Zu einem Auffahrunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden an zwei beteiligten Autos in Höhe von rund 12.000 Euro ist es am Samstagmorgen, gegen 08.20 Uhr, auf der Bergfelder Straße kurz vor dem Ortseingang Vöhringen gekommen. Mehrere Fahrzeuge waren an diesem Morgen - von Bergfelden kommend - auf der Kreisstraße 5502 in Richtung Vöhringen unterwegs, als eine Fahrerin eines VW Tourans kurz vor dem Ortseingang Vöhringen verkehrsbedingt abbremsen musste. Eine nachfolgende Fahrerin eines Opel Mokka konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und prallte annähernd ungebremst in das Heck des Tourans. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Der nicht mehr fahrbereite Opel musste abgeschleppt werden.

