Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Gegen geparkten VW Touran gefahren und sich dann unerlaubt entfernt - Polizei bittet um Hinweise

VS-Villingen (ots)

Bei einem Parkrempler, der sich am Samstag, in der Zeit zwischen 11.45 Uhr und 17.25 Uhr, in der Brigachstraße ereignet hat, ist ein gegenüber dem Anwesen Nr. 4 geparkter VW Touran beschädigt worden. Der Verursacher hat sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den am Touran entstandenen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Nun bittet die Polizei Villingen (07721 601-0) um Hinweise zu dem Verursacher des Parkremplers.

