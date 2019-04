Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb am Neckar - Talheim) Noch warme Asche eines Grills setzt Mülleimer in Brand

Horb am Neckar - Talheim (ots)

Vermutlich die noch nicht vollständig erkaltete Asche eines Grills hat am frühen Sonntagmorgen, kurz nach 03 Uhr, den Mülleimer eines Gebäudes auf der Talheimer Höhe in Brand gesetzt. Der Brand konnte durch die eintreffende Feuerwehr Talheim schnell gelöscht werden. Bei den Ermittlungen zum Brand räumte der Hausbesitzer ein, dass er am Vorabend die erloschen geglaubte Asche seines Grills in den Mülleimer geschüttet hatte. Personen oder Gebäude kamen bei dem Kleinbrand des Mülleimers nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell