Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Einbruch in Gebäude eines Medizintechnik-Unternehmens in der Ludwigstaler Straße - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, kurz vor 01 Uhr, sind unbekannte Täter gewaltsam in das Gebäude eines Medizintechnik-Unternehmens in der Ludwigstaler Straße eingedrungen. Zunächst schlugen die Täter ein Loch in eine Fensterscheibe eines Großraumbüros. Über das Loch konnten die Unbekannten das Fenster entriegeln und in das Gebäude eindringen. Vermutlich wurden die Täter durch den schrillen Ton einer ausgelösten Alarmanlage gestört und flüchteten noch vor dem Eintreffen der Polizeistreifen. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

