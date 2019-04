Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen) Zu schnell auf die Einmündung Sallancher Straße und Angerstraße zugefahren - Unfall fordert eine verletzte Person und 6000 Euro Schaden

Spaichingen (ots)

Eine - nach ersten Erkenntnissen - leicht verletzte Person sowie rund 6000 Euro Sachschaden an einen Ford Focus und einem Treppengeländer des Spaichinger Friedhofs sind die Folgen eines Unfalls, der sich am frühen Sonntagmorgen an der Einmündung der Sallancher Straße auf die Angerstraße zugetragen hat. Kurz nach 02 Uhr war ein 19-Jähriger mit zwei weiteren Mitfahrern im gleichen Alter in einem schon älteren Ford Fiesta mit einer viel zu hohen Geschwindigkeit auf der Salancher Straße in Richtung Einmündung Angerstraße unterwegs. Aufgrund der zu hohen Geschwindigkeit kam der 19-Jährige im Bereich der Einmündung von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Fiesta gegen die gegenüberliegende Böschung Angerstraße und das Treppengeländer des Friedhofzugangs. Bei dem Unfall wurde der Mitfahrer im Fond des Autos leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. Der 19-jährige Fahrer und dessen Beifahrer blieben unverletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung und den Abtransport des total beschädigten Autos.

