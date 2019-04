Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf am Neckar - Hochmössingen) Fahrer eines Leichtkraftrades bei Sturz leicht verletzt

Oberndorf am Neckar - Hochmössingen (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades bei einem Sturz am Samstagabend auf der Ignaz-Rohr-Straße. Der junge Biker war gegen 19.15 Uhr mit einem 125er Leichtkraftrad des Typs Aprilia RS4 auf der Ignaz-Rohr-Straße unterwegs. Im Bereich einer Kurve etwa auf Höhe der Abzweigung Grundhofweg geriet der Jugendliche auf eine Fahrbahnverschmutzung und stürzte. Bei dem Sturz zog sich der jugendliche Biker mehrere Schürfwunden zu. Eine sofortige ärztliche Versorgung war jedoch nicht notwendig. An der Aprilia entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.

