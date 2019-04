Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Gegen geparktes Auto gefahren und sich nicht gemeldet - Polizei bittet um Hinweise und sucht einen Unfallzeugen

Tuttlingen (ots)

Ein derzeit noch Unbekannter ist am Samstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, in der Kanalstraße gegen einen dort geparkten grauen Audi A4 gefahren und hat dabei rund 2000 Euro Sachschaden an dem Audi angerichtet. Hierbei wurde der Verursacher von einem Zeugen beobachtet. Allerdings hat der etwa 190 Zentimeter große und Mitte 30 Jahre alte Zeuge mit blonden Haaren und 3-Tage-Bart seinen Namen nicht genannt, als er dem hinzukommenden Audi-Besitzer von dem beobachteten Unfall erzählte. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht gegen den derzeit noch unbekannten Verursacher und bittet um Zeugenhinweise. Insbesondere der beschriebene Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizei Tuttlingen zu melden.

