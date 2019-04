Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim) Unfall beim Linksabbiegen auf die Salinenstraße fordert 40.000 Euro Schaden

Bad Dürrheim (ots)

Rund 40.000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos hat ein heftiger Unfall gefordert, der sich am Samstag, kurz vor 17 Uhr, an der Einmündung der Salinenstraße auf die Kreisstraße 5705 am Ortsausgang von Bad Dürrheim nahe des Solemars ereignet hat. Eine 53-jährige Fahrerin eines VW Tiguans war - von der Bundesstraße 27 kommend - auf der Kreisstraße 5705 in Richtung Baldingen unterwegs und wollte an der Einmündung nach links auf die Salinenstraße abbiegen. Hierbei achtete die Frau nicht auf einen aus Richtung Baldingen entgegenkommenden Audi A5 eines 42-jährigen Autofahrers. Bei einem folgenden heftigen Zusammenprall der beiden Wagen wurde glücklicherweise niemand verletzt. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereiten und mussten abgeschleppt werden.

