Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Junger Mann entblößt am Bahnhof Glied vor einer Passantin - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Hechingen (ots)

Nach bisherigen Ermittlungen hat ein 19 Jahre junger Mann am Freitagvormittag, gegen 11.25 Uhr, vor dem Hechinger Bahnhof sein Glied vor einer 47-jährigen Passantin entblößt und die Frau mit einer anzüglichen Äußerung sexuell beleidigt. Zu diesem Vorfall bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Personen, die entsprechende Wahrnehmungen am Freitagvormittag am Hechinger Bahnhof gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hechingen (07471 9880-0) in Verbindung zu setzen.

