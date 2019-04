Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb am Neckar) Auto aufgebrochen und Tasche aus dem Wagen gestohlen

Horb am Neckar (ots)

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag beziehungsweise in den Morgenstunden des Samstags ist in der Stuttgarter Straße, kurz vor dem Ortsausgang von Horb, ein dort abgestellter VW Golf durch Einschlagen eines Fensters an der Beifahrerseite aufgebrochen worden. Aus dem Wagen entwendete der Täter eine darin abgelegte Schminktasche, die allerdings keine Wertgegenstände beinhaltete. Hinweise zu der Tat werden an das Polizeirevier Horb (07451 96-0) erbeten.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell