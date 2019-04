Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Loßburg-Romsgrund) Beim Parken anderes Auto beschädigt und anschließend abgehauen

Loßburg-Romsgrund (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein Unbekannter vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf einem Parkplatz eines Ferienhauses in Romsgrund einen dort abgestellten 1er BMW beschädigt. Anschließend ist der Unfallverursacher einfach abgehauen, ohne sich um den angerichteten Schaden an dem BMW in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Die Polizei Freudenstadt (07441 536-0) hat Ermittlungen wegen der begangenen Unfallflucht eingeleitet und nimmt Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher entgegen.

