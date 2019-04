Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Fridingen an der Donau) Mehrere Sachbeschädigungen im Öschweg - Polizei bittet um Hinweise

Fridingen an der Donau (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstags, vermutlich in der Zeit zwischen 01.30 Uhr und 01.45 Uhr, haben unbekannte Täter mehrere Sachbeschädigungen im Öschweg begangen. An einem Gartengrundstück gegenüber der Einmündung Leinlachenweg beschädigten die Täter eine Vogelhäuschen und Solarlampen. Zudem machten sich die Unbekannten an zwei Autos zu schaffen, die vor dem Anwesen standen. An diesen wurden Scheibenwischer und angebrachte Kennzeichen verbogen, wobei an einem Auto der Fahrzeuglack beschädigt wurde. An einem Wagen drückten die Täter zudem gewaltsam den elektrisch verstellbaren linken Außenspiegel nach vorne, wodurch dieser ebenfalls beschädigt wurde. Hinweise zu den derzeit noch unbekannten Tätern nimmt die Polizei Mühlheim (07463 9961-0) entgegen.

