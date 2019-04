Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Deißlingen) Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Deißlingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagmorgen, gegen 06.40 Uhr, auf der Kreuzung Schwenninger Straße, Hölderlinstraße und Schwarzwaldstraße ereignet hat, ist ein 49-jähriger Fahrer eines Motor-Rollers schwer verletzt worden. Eine 51-jährige Fahrerin eines Mercedes der E-Klasse war an diesem Morgen auf der Hölderlinstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links auf die bevorrechtigte Schwenninger Straße abbiegen. Hierbei achtete die Frau nicht auf den Roller-Fahrer, der sich von rechts auf der Vorfahrtstraße der Kreuzung näherte. Bei einem folgenden Zusammenprall stürzte der Roller-Fahrer und zog sich eine Wadenfraktur zu. Der 49-Jährige musste nach einer Erstbehandlung durch die eintreffenden Rettungskräfte in die Helios Klinik nach Rottweil gebracht werden. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.

