Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Bei der kaufmännischen Schule in der Herdstraße gegen geparkten Renault gefahren und geflüchtet

VS-Villingen (ots)

Am Freitagnachmittag, vermutlich in der Zeit um 13.30 Uhr, ist ein unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken nahe der kaufmännischen Schule gegen einen in der Herdstraße abgestellten Renault Clio gefahren. Ohne sich weiter um den verursachten Schaden an dem Renault in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei Villingen (07721 601-0) entgegen.

