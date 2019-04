Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf am Neckar - Aistaig, L 424) 25.000 Euro Schaden nach heftigem Unfall beim Linksabbiegen

Oberndorf am Neckar - Aistaig, L 424 (ots)

Etwa 25.000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Kleinwagen sind die Folgen eines heftigen Unfalls, der sich am Freitagmorgen, kurz vor 06.30 Uhr, auf der Stuttgarter Straße (Landesstraße 424) in Oberndorf-Aistaig ereignet hat. Eine 52-jährige Fahrerin eines Renault Twingos war auf der L 424 in Richtung Sulz unterwegs und wollte in Aistaig nach links auf die Sulzer Straße abbiegen. Hierbei achtete die Frau nicht auf einen entgegenkommenden Kleinwagen des Typs VW UP! einer 41-jährigen Autofahrerin und prallte mit diesem heftig zusammen. Glücklicherweise wurden bei dem Unfall keine Personen verletzt. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden.

