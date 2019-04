Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Nach Parkrempler auf auf einem Discounter-Parkplatz geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Schramberg (ots)

Zu einem Parkrempler und einer folgenden Unfallflucht ist es am Freitag, in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr, auf dem Lidl-Parkplatz zwischen der Straße "Am Hammergraben und der Schiltachstraße gekommen. Dort hat ein Unbekannter beim Ein- oder Ausparken die hintere Türe an der Beifahrerseite eines auf dem Parkplatz abgestellten Renault Espace Kombis beschädigt und sich nicht gemeldet. Die Polizei Schramberg (07422 2701-0) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise zum Verursacher.

