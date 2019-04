Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geisingen - Kirchen-Hausen) Lkw-Planen abgestellter Lastwagen aufgeschlitzt um geladene Waren zu entwenden

Geisingen - Kirchen-Hausen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben unbekannte Täter auf einem Lastwagenparkplatz einer Großtankstelle in Kirchen-Hausen an mehreren Lastwagen die Planen der Sattelauflieger aufgeschlitzt, um eventuell geladenen Waren zu entwenden. Nach bisherigen Ermittlungen wurden an mindestens zwei der auf dem Tankstellengelände abgestellten Lastwagen mit Rumänischen Kennzeichen die Planen aufgeschnitten. Zudem wurde an einem der Lastwagen das verplombte Sicherheitsschloss an der hinteren Ladetüre aufgebrochen. Nach erster Überprüfung wurde nichts erbeutet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Immendingen (07462 9464-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell