Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bitz) Beim Wenden nicht auf nachfolgendes Auto geachtet - 8000 Euro Schaden

Bitz (ots)

Rund 8000 Euro Sachschaden an einem Mercedes Sprinter und einem VW Golf sind die Folgen eines Unfalls, der sich bei einem Wendemanöver des Sprinterfahrers am Freitag, gegen 17.45 Uhr, auf der Staiglestraße ereignet hat. Der 26-jährige Sprinterfahrer setzte auf der Staiglestraße zum Wenden an, ohne auf einen VW Golf eines 44-jährigen Autofahrers zu achten, der sich von hinten dem Sprinter näherte. Bei einem folgenden Zusammenprall der beiden Fahrzeuge wurden keine Personen verletzt.

