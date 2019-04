Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Anderes Auto gestreift und sich dann "aus dem Staub gemacht"

Donaueschingen (ots)

Zu einer Unfallflucht ist es am Freitagabend, in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 21.00 Uhr, in einer Tiefgarage an der Stadtkirche gekommen. Dort streifte ein Unbekannter einen in der Tiefgarage abgestellten Mercedes der A-Klasse und machte sich dann "aus dem Staub". An dem Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Hinweise zu dieser Unfallflucht und dem Verursacher nimmt die Polizei Donaueschingen (0771 83783-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell