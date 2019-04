Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Fahrzeugfront eines VW Golfs beschädigt und dann abgehauen

Rottweil (ots)

Rund 2000 Euro Sachschaden an der Fahrzeugfront an einem in der Schramberger Straße am Fahrbahnrand abgestellten VW Golf hat ein unbekannter Fahrer eines Wagens mit Anhängerkupplung am Freitagabend, im Zeitraum zwischen 20.40 Uhr und 23.20 Uhr, verursacht. Vermutlich parkte der Unbekannte rückwärts ein und prallte dabei mit der Anhängerkupplung seines Wagens gegen die Front des vor dem Anwesen Nr. 15 geparkten Golfs. Anschließend fuhr der Unbekannte einfach davon, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Die Polizei Rottweil (0741 477-0) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug.

