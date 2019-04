Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Zimmern ob Rottweil) Beim Ausparken zu früh eingelenkt und anderes Auto beschädigt - ohne sich um den Schaden zu kümmern geflüchtet

Zimmern ob Rottweil (ots)

Zu einem Parkplatzunfall mit folgender Unfallflucht ist es am Freitagnachmittag, in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 14.20 Uhr, auf dem gemeinsamen Parkplatz eines Spielwarengeschäftes und einer Getränkehandlung in der Raiffeisenstraße gekommen. Vermutlich lenkte der unbekannte Unfallverursacher beim Ausparken zu früh ein und stieß so gegen einen auf dem Parkplatz abgestellten Peugeot 206. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. An dem Peugeot entstand rund 1000 Euro Sachschaden. Die Polizei Rottweil (0741 477-0) bittet um entsprechende Hinweise.

