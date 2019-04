Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Mahlstetten) 79-jährige Autofahrerin kommt nach links von der Straße ab und prallt gegen zwei geparkte Autos - 10.000 Euro Schaden

Mahlstetten (ots)

Drei beschädigte Autos und insgesamt rund 10.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Freitagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, auf der Kirchstraße kurz vor der Einmündung zur Hauptstraße einer 79-jährigen Autofahrerin passiert ist. Die Frau war mit einem Nissan auf der Kirchstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs. Kurz vor der Einmündung geriet die 79-Jährige viel zu weit nach links und prallte dabei zunächst gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten 5er BMW und in der Folge gegen einen VW Tiguan. Glücklicherweise blieb die Nissan-Fahrerin bei dem Unfall unverletzt.

