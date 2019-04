Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geislingen) Einbruch in Gaststätte in der Bachstraße

Geislingen (ots)

In den frühe Morgenstunden des Freitags, vermutlich kurz nach 02 Uhr, sind unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Bachstraße eingebrochen. Nach dem Einschlagen eines Fensters gelangten die Eindringlinge zunächst in die Küche des Lokals und von dort in den Gastraum. Dort erbeuteten die Täter aus einer zuvor aufgebrochen Schublade des Tresens Münzgeld in Höhe von rund 300 Euro. Mit ihrer Beute flüchteten die Einbrecher unerkannt über das zuvor gewaltsam geöffnete Fenster. Die Polizei Rosenfeld (0742894513-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

