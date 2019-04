Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Fehler beim Fahrstreifenwechsel - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freudenstadt (ots)

Der Fahrer eines weißen BMW X1 oder X 2 wechselte am Donnerstagmittag, gegen 12.05 Uhr, in der Stuttgarter Straße, stadtauswärts fahrend, vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Dabei übersah der Fahrer des BMWs einen Mercedes-Fahrer, der stark abbremsen und nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen musste. Dabei touchierte das Fahrzeug einen Leitpfosten. Der Fahrer des BMWs setzte seine Fahrt fort. Verkehrsteilnehmer die Angaben zu dem weißen BMW machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Freudenstadt, Tel. 07441/536-0, zu melden.

