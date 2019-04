Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Heftige Streitigkeit auf offener Straße - Beteiligte flüchteten - Zeugen gesucht

Hechingen (ots)

Zu einer heftigen Auseinandersetzung kam es am Donnerstagabend in der Stutenhofstraße. Zwei jüngere Männer und ein älterer Mann gerieten in Streit. Dabei soll einer der Beteiligten massiv aus seinen Kontrahenten eingeschlagen haben. Der Täter soll mit einem älteren silberfarbenen Kombi unterwegs gewesen sein. Nach Zeugenaussagen fuhr der Beschuldigte mit dem Fahrzeug auch auf den anderen Mann zu und soll ihn dabei berührt haben. Ein dritter, älterer Beteiligter habe im weiteren Verlauf den Streit zu schlichten versucht. Bei dem Vorfall ist auch eine Baustellenschranke umgefahren und möglicherweise ein dort abgestellter Pkw Fiat beschädigt worden. Nach der Auseinandersetzung flüchteten alle drei Beteiligten. Blutspuren am Tatort sprechen dafür, dass zumindest einer der Männer verletzt wurde. Der mutmaßliche Täter mit dem silberfarbenen Pkw dürfte circa 35 bis 40 Jahre alt sein, ist circa 170 cm groß und schlank und hat kurze Haare. Der ältere ist circa 60 Jahre alt, ebenfalls schlank und hat graue kurze Haare. Zur Klärung des Sacherhalts werden Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder denen der silberfarbene ältere Kombi aufgefallen ist, gebeten sich bei der Polizei Hechingen, Tel. 07471-9880-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell