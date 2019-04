Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Fluorn-Winzeln) Einbruch in Einkaufscenter im Seilerweg - Polizei sucht Zeugen

Fluorn-Winzeln (ots)

Am heutigen Freitag, gegen 1.40 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Einkaufscenter im Seilerweg eingedrungen. Die Täter hebelten zwei große Glaselemente aus der Fassung und gelangten so an Verkaufsregale. Aus den Regalen entwendeten die Einbrecher Tabakwaren, Zigaretten und Rasierklingen im Wert von rund 10.000 Euro. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Oberndorf (Tel.: 07423 8101-0) in Verbindung zu setzen.

