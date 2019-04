Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Stampfer von Baustelle gestohlen: Gibt es Zeugen?

Oberndorf am Neckar (ots)

In der Nacht zum Donnerstag ist ein Wacker- Stampfer von einer Baustelle in der Straße "Am Wald" gestohlen worden. Der Stampfer war auf einer Palette in einer Hecke abgestellt worden. Da das Gerät mindestens 60 Kilogramm wiegt muss davon ausgegangen werden, dass der Stampfer mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Der Diebstahlsschaden beträgt mindestens 900 Euro. Hinweise zu der Tat oder dem Täter bitte an die Polizei Oberndorf unter der Rufnummer 07423 8101-0.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell