POL-TUT: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Tuttlingen

Mietstreitigkeit eskaliert - 59-Jähriger schießt auf Vermieter und erschießt sich anschließend selbst

In der Nacht zum Freitag fielen in einem Wohnhaus in Grömbach (Landkreis Freudenstadt)Schüsse. Anwohner verständigten die Polizei. Das Polizeirevier Horb, die Kriminalpolizei und unterstützende Dienststellen fuhren mit starken Kräften an, um die Lage zu bewältigen. Auch ein Spezialeinsatzkommando des Landes Baden-Württemberg befand sich im Einsatz. Nach den bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der 59-jährige Mieter mehrere Schüsse auf seinen Vermieter abgab. Dieser erlitt Schussverletzungen, nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch keine lebensbedrohlichen. Der mutmaßliche Täter wurde durch Einsatzkräfte später tot in seiner Wohnung aufgefunden. Er dürfte sich selbst erschossen haben. Die Klärung des genauen Geschehensablaufs ist nun Gegenstand der Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei.

