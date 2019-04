Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Opferstockaufbrecher unterwegs

VS-Villingen (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstag versucht, den Opferstock im Villinger Münster aufzubrechen. In der Zeit zwischen, 14 Uhr und 15.30 Uhr, betrat der Ganove das Münster und machte sich am Opferstock im linken Kirchenflügel zu schaffen. Ob der Täter Opfergeld entwendete, ist nicht bekannt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen (Tel.: 07721 601-0) entgegen.

