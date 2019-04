Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Rietheim) Vorfahrt nicht beachtet

VS-Rietheim (ots)

Ein 84-jähriger Lenker eines Smart hat am Donnerstag, gegen 17.50 Uhr, auf der Kreisstraße 5734 einen Unfall mit rund 6.000 Euro Sachschaden verursacht. Der Senior fuhr von Villingen kommend in Richtung Rietheim. An der Einmündung in die Kreisstraße missachtete er die Vorfahrt eines 64-jährigen Toyota-Fahrers, der von Marbach in Richtung Rietheim unterwegs war. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

