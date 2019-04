Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Brandalarm im Buchenweg: Vergessenes Mittagsmahl überhitzt

A.-Ebingen (ots)

Am Donnerstagmittag musste die Feuerwehr wegen eines Brandalarms in den Buchenweg ausrücken. In einem Wohnhaus hatte aufsteigender Qualm einen Rauchmelder aktiviert. Weil in der betreffenden Wohnung niemand öffnete, "knackte" die Feuerwehr das Türschloss. Die Wohnung war leer. Auf dem Herd stand das angebrannte Mittagessen auf der eingeschalteten Herdplatte. Die Brandbekämpfer schalteten den Herd aus, beseitigten die ungenießbaren Speisereste und lüfteten die Wohnung. Das kaputte Türschloss wurde ausgetauscht, eine Notiz für den abwesenden Wohnungsinhaber hinterlassen und der Schlüssel zur Abholung bei der Polizei hinterlegt. Der Sachschaden war gering.

