Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Landkreis Freudenstadt) Bäckereieinbrüche in Alpirsbach, Loßburg und Glatten - Polizei vermutet dieselben Täter

Landkreis Freudenstadt (ots)

In der Nacht zum Donnerstag haben unbekannte Täter in Alpirsbach, Loßburg und Glatten in drei Bäckereifilialen eingebrochen.

In Alpirsbach war das Ziel der Einbrecher eine Bäckereifiliale in der Hauptstraße. Zunächst versuchten die Diebe, einen Nebeneingang aufzubrechen. Beim Hebeln verbogen sie die Tür in alle Richtungen, schafften es aber nicht, sie zu öffnen. Danach öffneten sie mit Gewalt den Vordereingang. In der Filiale stahlen sie die Geldkassetten der Registrierkassen samt Inhalt. Den Schaden beziffert die Polizei auf runde 2000 Euro.

Auch in Loßburg hatten es die Eindringlinge auf Bargeld abgesehen. Hier hebelten sie ein Seitenfenster der Filiale in der Freudenstädter Straße auf und stiegen in die Bäckerei ein. Im Kassenbereich brachen sie mehrere Registrierkassen auf und entwendeten die Geldbehälter. Der Sachschaden liegt bei zirka 500 Euro.

Mit brachialer Gewalt öffneten die Kriminellen die Verglasung neben einem Seiteneingang der betroffenen Bäckerei in Glatten. Durch die Öffnung schlüpften die Eindringlinge in den Verkaufsraum an der Lombacher Straße und klauten die Kassette der Hauptkasse. Hinter dem Gebäude brachen sie die Geldkassette auf und entnahmen das Bargeld. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von mindestens 1500 Euro.

Nach den ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass alle drei Einbrüche von denselben Tätern begangen worden sind.

Die Polizeireviere Freudenstadt und Horb haben die Anzeigen aufgenommen und erste Maßnahmen eingeleitet. Es werden Zeugen gesucht, die sich jederzeit unter den Telefonnummern 07441 536 0 und 07451 96 0 melden können.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell