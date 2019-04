Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Versuchter Handtaschenraub am Marktplatz - Opfer "schreit" Täter in die Flucht

Freudenstadt (ots)

Am Mittwochnachmittag haben zwei bisher unbekannte Täter am Marktplatz versucht, einer Frau die Handtasche zu entreißen. Die 50-Jährige war zuvor auf der Bank, um Geld zu holen. Zu Fuß ging sie über die Stuttgarter Straße in Richtung "Esprit". Vor ihr gingen zwei junge Männer, die sie kurz darauf überholte. Wenig später zog plötzlich jemand von hinten an ihrer Handtasche, die sie umgehängt hatte. Die 50-Jährige hielt die Tasche fest, drehte sich um und schrie die beiden Täter an. Das Duo entfernte sich daraufhin sofort. Einer der Beiden war um die 30 Jahre alt, 170 bis 180 cm groß und hatte schulterlanges Haar mit Locken. Sein Begleiter war mit 155 bis 160 cm Körpergröße deutlich kleiner, muskulär, solariumgebräunt, hatte blaue Augen und kurzes, dunkelblondes Haar. Er trug eine helle Jeans und eine braune Lederjacke. Beide dürften osteuropäischer Herkunft sein.

Das Opfer erstattete Anzeige beim Polizeirevier Freudenstadt. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Tatgeschehen und den beiden Tatverdächtigen geben können (Telefon 07441 536 0).

