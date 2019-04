Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Winterlingen) Linienbus nimmt Auto die Vorfahrt

Winterlingen (ots)

An der Einmündung der Alemannenstraße in die Hauptstraße sind am Mittwochmorgen ein Linienbus und ein Fiat zusammen gestoßen.

Der Linienbus fuhr gegen 7.50 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Juhestraße. An der Einmündung der Alemannenstraße missachtete der Busfahrer die Vorfahrt des von rechts kommenden PKWs. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Verletzt hat sich niemand.

