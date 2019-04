Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Gegen BMW gefahren und abgehauen: Zeugen?

Tuttlingen (ots)

Am Mittwochmorgen ist gegen 9.40 Uhr ein bislang unbekannter Audi-Fahrer gegen einen am Fahrbahnrand der Zufahrtsstraße zur Ferdinand von Steinbeis - Schule geparkten 1- er BMW gefahren. Hierbei wurde der silberne BMW an der Fahrertüre eingedellt. Ohne sich um den verursachten Sachschaden zu kümmern, machte sich der Fahrer des Audis aus dem Staub. Beamte des Polizeiposten Mühlheims ermitteln wegen der Unfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07463 9961-0 zu melden.

