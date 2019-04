Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Denkingen, L 433) Bei Auffahrunfall auf der Landstraße eine leichtverletzter Fiat-Fahrer

Denkingen (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Mittwoch, auf der Landstraße 433, zwischen Gosheim und Denkingen ist ein 43-jähriger Fiat-Fahrer leicht verletzt worden. Der Mann fuhr mit seinem Fiat Punto von Gosheim in Fahrtrichtung Denkingen. Vor ihm wollte ein anderer Pkw-Lenker nach links in Richtung der Aumühle abbiegen, weshalb der Fiat-Fahrer seinen Wagen abbremste. Ein dahinter fahrender Opel-Lenker bemerkte dies zu spät und fuhr dem Fiat in das Heck. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Punto-Fahrer leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.

