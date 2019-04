Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Aldingen) Unfall im Kreisverkehr mit 7000 Euro Sachschaden

Aldingen (ots)

Beim Einfahren in den Kreisverkehr in der Trossinger Straße hat am Mittwoch, gegen 22.15 Uhr ein 40-jähriger Audi-Fahrer einen bereits dort fahrenden Renault übersehen. Er fuhr daraufhin mit dem Audi in die Beifahrerseite des Renaults. Hierdurch entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

