Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Geldspielautomaten aufgebrochen

Balingen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Mittwochnacht drei Geldspielautomaten geknackt und das Bargeld gestohlen.

Zwischen 22.30 Uhr und 3 Uhr hebelten die Gauner in einer Kneipe in der Friedrichstraße die betroffenen Spielgeräte auf. Aus den Geldbehältern klauten sie die darin befindlichen Münzen und Scheine. Wie die Unbekannten in die Gastsätte eingedrungen sind, konnte bisher nicht nachvollzogen werden. Ausgestiegen sind sie durch ein Fenster. An den ramponierten Automaten entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

