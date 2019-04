Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Tuttlingen (Oberndorf am Neckar) Polizei nimmt mutmaßlichen Autoaufbrecher fest

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Montagmorgen, gegen 2 Uhr, haben Streifenbeamte der Polizei Oberndorf einen 27 - jährigen Mann nach einer Fahrzeug - Kontrolle an der Autobahnausfahrt Oberndorf auf der A81 festgenommen. Der Mann steht im Verdacht mehrere Autos in Rottweil sowie in Tuttlingen aufgebrochen, - sowie einen Tankbetrug an der Tankstelle Neckarburg begangen zu haben. Der 27 - Jährige war bei der Kontrolle mit einem Auto unterwegs, das wenige Tage vorher zuvor entwendet worden war. Gegen den Mann wurde noch am gleichen Tag ein Haftbefehl erlassen.

