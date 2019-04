Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Autokratzer am Werk

Freudenstadt (ots)

Zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 14 Uhr, hat ein unbekannter Täter einen grauen Mercedes zerkratzt. Der Mercedesbesitzer stellte am Dienstagmittag in der Goethestraße fest, dass jemand ein Hakenkreuz und die Buchstaben "SS" in den Lack seines Wagens geritzt hatte. Ob dort auch der Tatort war, ist nicht ganz sicher. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 800 Euro. Der Autobesitzer erstattete Anzeige. Das Polizeirevier Freudenstadt sucht Zeugen der Sachbeschädigung. Wer in der Goethestraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07441 536 0).

