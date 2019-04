Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen, Rottweil) Diebe stehlen Mobiltelefone in Handy - Shops

Spaichingen, Rottweil (ots)

Am Dienstag haben zwei unbekannte Diebe gegen 15.15 Uhr in einem Handy-Geschäft in der Hauptstraße in Spaichingen und gegen 16 Uhr in einem Handy - Shop in der Hauptstraße in Rottweil insgesamt sechs Mobiltelefone entwendet. Die Ladendiebe gingen in beiden Fällen gleich vor. Die beiden jungen Männer im Alter von etwa 20 Jahren betraten die Handyläden und fragten dort nach diversen Markenhandys. Als sich die Verkäufer in die Lagerräume begaben, rissen die Männer in Rottweil zwei ausgestellte Mobiltelelefone und in Spaichingen insgesamt vier Ausstellungsstücke aus den Halterungen und rannten mit dem Diebesgut davon. Hierbei entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von mindestens 2000 Euro. Die jungen Männer mit südländischem Aussehen waren etwa 170cm groß und trugen sportliche Kleidung. Zeugen die die Beiden gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil (Tel.: 0741 477-0) oder beim Polizeirevier Spaichingen unter der Rufnummer 07424 9318-0 zu melden.

