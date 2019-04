Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) 11-jähriger Radfahrer prallt gegen Auto und verletzt sich

Rottweil (ots)

Am Dienstagmorgen hat eine Autofahrerin an der Einmündung der Straße "Schwarzer Graben" mit der Stadtgrabenstraße einen vorfahrtsberechtigten Radfahrer übersehen. Die 34 - Jährige befuhr um kurz vor 8 Uhr mit ihrem Auto die Stadtgrabenstraße in Richtung Gänsbrunnengäßle. An der Einmündung zur Straße "Schwarzer Graben" übersah sie den 11 - jährigen Radfahrer. Der 11 - Jährige prallte mit dem Vorderreifen seines Cube - Mountainbikes gegen die Beifahrerseite des Autos und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei verletzte sich der Junge. An dem Auto und dem Fahrrad entstand kein Sachschaden.

