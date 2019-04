Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Fahrradfahrerin und Zeugen nach Unfallflucht an der Kreuzung der Ernst-Haller-Straße mit der Achauerstraße gesucht

Trossingen (ots)

Nach einer Unfallflucht am Dienstag, gegen 12.30 Uhr, im Kreuzungsbereich der Ernst-Haller-Straße mit der Achauerstraße sucht die Polizei nach Zeugen und der beteiligten Fahrradfahrerin.

Die 30 - jährige Fahrerin eines Volvos war auf der Ernst-Haller-Straße in Richtung Schura unterwegs, wollte aber an der Kreuzung nach links in die Achauerstraße einbiegen. Da der Verkehr stockte, musste sie zunächst warten. Als sie daraufhin mit dem Volvo nach links abbog, kam es zur Kollision mit einer dort auf dem Radweg in Richtung Schura fahrenden Radfahrerin. Die junge Radfahrerin kam nicht zu Fall, hielt danach aber kurz an. Nachdem die Volvo - Fahrerin ihren Wagen in der Achauerstraße abgestellt hatte, sah sie, dass die Radfahrerin in Richtung Schura davonfuhr. Die junge Fahrerin war mit einem Damenrad unterwegs und hatte mittellange, blonde Haare. An dem Volvo entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Der Polizeiposten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder der Radfahrerin geben können, sich unter der Rufnummer 07425 33866 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell