Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Blauer Kleinwagen schneidet Chevrolet beim Linksabbiegen

A.-Ebingen (ots)

An der Einmündung der Poststraße in die Untere Vorstadt hat am Dienstagmittag ein blauer Kleinwagen beim Spurwechsel einen Chevrolet Cruze gestreift. Die Chevrolet-Fahrerin wollte gegen 13.30 Uhr von der Untere Vorstadt nach links in die Poststraße einbiegen und fuhr deswegen auf der Linksabbiegespur. Plötzlich zog von der Geradeausspur ein blauer Kleinwagen unmittelbar vor ihr nach links und streifte ihre Limousine. Trotz roter Ampel bog der blaue Wagen mit BL-Kennzeichen in die Poststraße ab und fuhr weiter. An dem Chevrolet entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1600 Euro. Die 23-Jährige erstattete Anzeige wegen der Unfallflucht. Das Polizeirevier Albstadt sucht nach Zeugen des Unfallgeschehens und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 07432 955 0.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell