Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Königsfeld im Schwarzwald) Auffälliges Fahrrad gestohlen

Königsfeld im Schwarzwald (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 13 Uhr und Dienstag, 11 Uhr, haben unbekannte Diebe in der Rotwaldstraße ein auffälliges Fahrrad gestohlen. Das Zweirad war zu Werbezwecken vor einem Fahrradgeschäft ausgestellt und mit einem Seilschloss gesichert. Die Diebe knackten das Schloss und entwendeten das Rad. Es handelt sich um ein blaues Fahrrad der Marke Forelle, mit orangefarbenen Rädern. Am Fahrradrahmen ist eine gelbe Werbetafel angebracht. Hinweise nimmt das Polizeirevier St. Georgen (Tel.: 07724 9495-00) entgegen.

