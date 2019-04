Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Alpirsbach) Automatenknacker am Werk

Alpirsbach (ots)

Unbekannte Automatenknacker haben in der Nacht zum Mittwoch in eine Gaststätte in der Freudenstädter Straße eingebrochen. Um in die Kneipe zu kommen, brachen sie eine Fenstertür auf. Ziel der Täter waren die drei Geldspielautomaten, die sie aufhebelten. Aus den Automaten entwendeten sie Bargeld in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Freudenstadt hat Ermittlungen aufgenommen. Bislang gibt es aber noch keine heiße Spur.

