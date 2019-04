Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Vorfahrt genommen - Radfahrer stürzt

Hechingen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen hat eine Autofahrerin im Lotzenäcker einem Radfahrer die Vorfahrt genommen. Bei der Kollision ist der Radfahrer gestürzt.

Gegen 5.45 Uhr bog die 58-Jährige, die von der L410 kam, am Ende der Abfahrt nach links in die Neue Rottenburger Straße ab. Dabei übersah sie einen aus Richtung Kreisverkehr kommenden Radfahrer, der nicht - wie vorgeschrieben - den Radweg benutzte. Der Radler fuhr dem abbiegenden Hyundai gegen die linke Seite und stürzte. Dabei verletzte sich der ebenfalls 58-Jährige schwer. Ein Rettungsteam brachte ihn nach der Erstversorgung ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2300 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell