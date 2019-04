Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Ladendiebe stehlen zwei Mobiltelefone

Balingen (ots)

Am Dienstagmittag haben zwei unbekannte Ladendiebe in der Friedrichstraße in einem Handy-Shop zwei Mobiltelefone gestohlen. Ein Mitarbeiter des Geschäfts ertappte die Diebe kurz vor Mittag. Als das Duo Fersengeld gab, nahm er die Verfolgung auf, verlor sie aber aus den Augen. Unterwegs ließen die Täter die gestohlenen IPhones fallen. Die jungen Männer mit südländischem Äußeren waren 170 bis 180 cm groß und von athletischer Statur. Zeugen, die das Duo gesehen haben werden gebeten, sich beim Polizeirevier Balingen, Telefon 07433 264 0, zu melden.

